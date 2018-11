Müll Vöhringen hält am Wertstoffhof fest

Vöhringen hält am Wertstoffhof fest

Vöhringen / iwe

Die Stadt Vöhringen möchte ihr Erfassungssystem für Wertstoffe, den Wertstoffhof, beibehalten. Sollte sie jedoch zu einer Änderung gezwungen werden, würden die Mitglieder des Haupt- und Umweltausschusses die Gelbe Tonne bevorzugen.

Hintergrund der Diskussion: Mit dem kommenden Jahr tritt eine neue Verpackungsverordnung in Kraft. Ziel des Gesetzes ist, dass große Mengen an Verpackungsmaterial gesammelt und wieder verwertet werden. Für die nach der Ausschreibung anstehenden Verhandlungen zwischen dem Abfallbetrieb des Landkreises und dem künftigen Entsorger müssen die Kommunen im Landkreis nun ihre Vorstellungen festlegen – was die Räte der Stadt Vöhringen damit getan haben.

„Ich bin ein Fan des Wertstoffhofes“, bekannte Stadträtin Angelika Böck (CSU). Diese Einrichtung werde von der Bevölkerung bestens angenommen, stellte sie weiter fest. Mit der Einführung Gelber Säcke konnten sich die Räte gar nicht anfreunden. Diese würden die Stadt verschandeln, wenn sie liegen bleiben oder gar vom Winde verweht werden, argumentierten sie.

Allerdings wurde über die Sammlung im Wertstoffhof festgestellt, dass in Vöhringen im Durchschnitt im Jahr lediglich neun Kilogramm Verpackungsmaterial pro Einwohner abgegeben werden – in einem sehr sauberen Zustand. In den Kommunen mit dem Gelben Sack liege dieser Wert bei 29 Kilogramm. Für die Reinigung sorgen beste Sortiermaschinen, informierte die Verwaltung.

Bürgermeister Karl Janson wies auf einen weiteren Punkt hin: Mit der Einführung der Gelben Tonne oder des Gelben Sackes müssten auch die Öffnungszeiten des Wertstoffhofes reduziert werden. Es ständen also auch Arbeitsplätze im Ort zu Disposition.