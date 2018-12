Schenken Viele Wünsche erfüllen, Kontakte knüpfen

Weißenhorn / Claudia Schäfer

Jeder hat wohl Weihnachtswünsche. Doch nicht alle lassen sich so einfach erfüllen. Die Aktion „Wunschbaum“, die die Weißenhorner Stadtverwaltung jüngst erstmals gestartet hat, will Geber und Beschenkte zusammenbringen. Und so funktioniert das Ganze: Jeder Weißenhorner, egal ob jung oder alt, kann seinen Wunsch auf einem speziellen „Wunschzettel“ notieren und im Rathaus abgeben. Die Mitarbeiter dort hängen den nummerierten und anonymisierten Wunschzettel dann an den Christbaum. Wer helfen möchte, kann sich die Wünsche ansehen und entscheiden, ob er einen davon erfüllen mag.

Die Idee, verrät Hauptamtsleiterin Melanie Müller im Rathaus, stammt von Bürgermeister Wolfgang Fendt. Mitgebracht hat Fendt diese aus Thannhausen, wo es den „Wunschbaum“ schon seit ein einigen Jahren gibt und wo schon viele Wünsche auf diese Weise wahr wurden: Der Wunsch einer Schulklasse nach einem Schnuppertag in einer Bäckerei etwa oder der Wunsch eines Kindes nach einem Schaukelpferd.

Grundsätzlich sei es egal, welche Wünsche geäußert würden, sagt Müller. Es könnten materielle Dinge sein, etwa der Wunsch einer finanziell eher schlecht gestellten Familie nach Kinderkleidung oder Spielzeug, der Wunsch nach einem ganz bestimmten, längst vergriffenen Buch oder nach einem günstigen gebrauchten Fahrrad.

Auto und Weltreise gibt’s nicht

Aber auch eher ideelle Wünsche seien natürlich möglich. Beispielweise der Wunsch nach einem Partner für ein bestimmtes Brettspiel oder für eine andere Freizeitaktivität. Lediglich bei sehr unrealistischen oder offensichtlich nicht ernst gemeinten Wünschen behalte sich die Verwaltung vor, den Wunschzettel nicht aufzuhängen. Wer sich also ein neues Auto oder eine Weltreise wünschen möchte, dürfte bei der Weihnachtsaktion in Weißenhorn ziemlich sicher leer ausgehen.

Auch Wünsche an die Statdverwaltung werden nicht aufgehängt, sondern gleich dem zuständigen Sachbearbeiter weitergegeben, sagt Hauptamtsleiterin Müller im Gespräch mit unserer Zeitung. Wobei die Stadtverwaltung eigentlich das ganze Jahr dafür da sei, Bürgern mit einem Anliegen entgegen zu kommen. „Erfüllen können natürlich auch wir nicht jeden Wunsch.“ Auch wenn es bislang nicht sehr viele Wunschzettel sind, die am Rathaus-Christbaum hängen, glaubt Müller an den Erfolg der Aktion. Sie sagt: „Wir erhoffen uns, dass diese Sache zu einer guten Tradition wird.“

Es sei doch einfach sehr schön, wenn die Verwaltung als Vermittler helfen könne, Bürgern eine Freude zu machen. Sei es die Freude des Schenkens oder auch die Freude des Bekommens. Zudem habe die Aktion durchaus eine soziale Komponente. Sie sei nämlich auch dafür da, Menschen zusammenzubringen – etwa wenn ein einsamer Mensch neue Bekanntschaften suche.

Wichtig: Noch bis kurz vor Weihnachten können Wunschzettel im Rathaus in der Altstadt abgegeben werden. Noch unerfüllte Wünsche bleiben bis nach den Feiertagen am Baum hängen. Genug Zeit also für die Weißenhorner, selbst ein bisschen Christkind zu spielen und einem Mitbürger eine Freude zu machen.