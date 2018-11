Hilfsprojekt Viel Bildung in Nersingen ermöglicht

Nersingen / Dave Stonies

Gemeinsam Lesen oder Rechnen üben, Hausaufgabenbetreuung oder einfach mal da sein und zuhören. Zeit ist kostbar und bewirkt oft mehr, als eine materielle Unterstützung. Und genauso lange wie der Verein „Chance auf Bildung“ existiert, gibt es in Nersingen auch schon die große Weihnachtstombola. 4000 Lose zum Einzelpreis von zwei Euro verkauft der Verein in zahlreichen Geschäften in der Gemeinde. Zum zehnjährigen Bestehen gewinnt heuer jedes vierte anstatt wie bisher jedes fünfte Los: Ehrenkarten im Allgäu Skyline Park, eine Führung durch die Hardermühle in Strass, Tickets für das Spiel Bayern München gegen Schalke 04 oder zahlreiche andere Gutscheine und Sachpreise. Viele Firmen und Geschäfte spendeten, darunter auch viele, die nicht in Nersingen ansässig sind. Landrat Thorsten Freudenberger bietet dazu eine persönliche Führung durch ein Museum der Wahl an.

Einheitliches Erscheinungsbild

Am Wochenende startete bei Edeka in Nersingen die große Tombola. Dessen Inhaberin Marina Göres ist fast von Anfang an dabei. Loskäufer konnten sich freuen, auf den Einkauf gab es acht Prozent Rabatt und bei drei Losen noch einen Weihnachtsstern oben drauf. „Das Konzept ist super, und es ist so wichtig in Bildung zu investieren“, sagte Göres. „Anfangs hatten wir noch alles selbst gebastelt und kopiert“, sagte Vereinsvorsitzende Claudia Clages. Heute nutzt man bedruckte Rubbellose und ein einheitliches Erscheinungsbild. Und auch die Spenderzahl stieg stetig.

Bürgermeister Erich Winkler ist stolz, solch einen Verein in der Gemeinde zu haben. „Was die Menschen da leisten, ist beeindruckend“, sagte Winkler. Die Tombola läuft noch bis zum 26. Dezember. Die ersten Gewinner können ihre Preise auf dem Nersinger Weihnachtsmarkt zwischen dem 5. Und 9. Dezember abholen. Eine weitere Möglichkeit ist am 26. Januar im Foyer der Gemeindehalle. „Manche wollen die Lose schon an Weihnachten verschenken, deshalb haben wir die Möglichkeit so eingerichtet“, sagte Clages.