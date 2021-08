Wie lange braucht ein Bus, bis er zum Stehen kommt? Felix, Jana, Adrian, Marlene und viele andere Viertklässler der Erich-Kästner-Schule in Ludwigsfeld kennen die Antwort: 15 Meter ist der Bremsweg eines Linienbusses. Und auch sonst kennen sich die Kinder rund ums Busfahren bestens aus: Wie verhalte ich mich an der Bushaltestelle? Was ist der Tote Winkel? Wie viel Kraft hat ein Bus?

Zusammenarbeit mit Busfahrern

Gemeinsam mit Mitarbeitern des Bu...