Engagement Verein Ayudar: Jetzt ist alles abgewickelt

Elchingen / Barbara Hinzpeter

Zwölf Jahre lang hat der von Federico (Fritz) Jabs gegründete Verein „Ayudar = Helfen“ vor allem Schulen und Kinder im argentinischen Chaco unterstützt. Wie berichtet, hat sich der Verein im Herbst 2017 aufgelöst, weil Jabs aus gesundheitlichen Gründen die Projekte in seinem südamerikanischen Heimatland nicht mehr persönlich betreuen kann.

Schon ohne den Verein im Hintergrund hat die in Elchingen lebende Familie die verschiedenen Einrichtungen in Argentinien seit dem Jahre 1999 mit Geld und Know-how ausgestattet. Ob sie davon in Zukunft noch profitieren, hänge ganz von der Person und dem Engagement der jeweiligen Schulleiter in Argentinien ab, sagt Jabs, der gute und schlechte Erfahrungen in der Zusammenarbeit gemacht hat. Der gebürtige Argentinier hat den Menschen gezeigt, wie Brunnen gegraben oder Hühnerställe gebaut werden, um die Schulen mit sauberem Wasser und Nahrungsmitteln zu versorgen.

So viel steht jedenfalls fest: „Alle Schulen, die von uns Geld bekamen, haben eine gute Infrastruktur und viel mehr Komfort für die Kinder als zuvor“, sagt Jabs. Viele Jungen und Mädchen konnten und können unter viel besseren Bedingungen lernen als zuvor und bekommen auch abwechslungsreicheres und gesünderes Essen. Jabs hat die in Deutschland gesammelten Spenden stets an Bedingungen geknüpft und bei seinen jährlichen Besuchen in Argentinien geprüft, ob die Absprachen auch eingehalten werden.

Auch die Gewährsleute vor Ort, die während seiner Abwesenheit nach den Projekten schauten, können die Arbeit aus Zeitgründen nun nicht mehr weiterführen. So hoffen Federico Jabs und seine Frau Gerlinde, die die Aktivitäten von Ayudar all die Jahre tatkräftig unterstützt hat, dass ihr Werk auch künftig den Kindern und Familien hilft.

Der 77-Jährige wird auch dieses Jahr wieder nach Argentinien reisen und bei der Gelegenheit einige „seiner“ Einrichtungen besuchen. Spenden sammelt er nicht mehr dafür. Die vielen Benefiz-Grill-Aktionen, die ihn und seine Frau sonst im Sommer auf Trab hielten (siehe Infokasten) wurden ihm nicht zuletzt wegen einer langwierigen Virus-Erkrankung zu anstrengend.

Gerlinde Jabs strickt wie bisher Socken für den Thalfinger Weihnachtsmarkt – künftig zugunsten der Mittagsbetreuung an der Schule vor Ort. Auch Federico Jabs hat keine Angst, dass ihm langweilig wird. „Daheim gibt es immer etwas zu tun“, betont der mehrfache Großvater und freut sich: „Jetzt ist meine Siesta länger.“ Das restliche Vermögen des Vereins, das etwas mehr als 1000 Euro ausmachte, hat er vor kurzem an den Verein für tumor- und leukämiekranke Kinder in Ulm übergeben.