Handel Verbraucherschau in Weißenhorn eröffnet

Weißenhorn / msa

Regionale Betriebe stärken: Darum geht es den Organisatoren der Weißenhorner Verbraucherschau diesen Samstag und Sonntag.

Mehr als 60 Unternehmen präsentieren sich am Wochenende auf der Weißenhorner Verbraucherschau in und an der Fuggerhalle. Bei der Eröffnung am Freitagnachmittag gab es Lob für den örtlichen Gewerbeverband mit den Vorsitzenden Katja Blum (links) und Dieter Swoboda (Mitte) für die Organisation.

Der Weißenhorner Bürgermeister Wolfgang Fendt sprach sich dafür aus, einheimische Betriebe zu stärken. Das sah Freudenberger ähnlich: „Ich kaufe nicht im Internet sein, sondern setze auf Beratung und Service vor Ort.“ Grüße vom Bund der Selbständigen Bayern überbrachte die Vizepräsidentin Ulla Widmann-Borst (rechts). Die Messe hat heute von 10 bis 19 Uhr, am Sonntag von 11 bis 18 Uhr geöffnet.

