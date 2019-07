Das Altstadtfest in Weißenhorn muss heuer Culcha Candela weichen und findet bereits diesen Samstag statt. Der FVW hofft auf viele Besucher. Am kommenden Samstag verwandelt sich das historische Zentrum von Weißenhorn in eine Partymeile: Von 16 Uhr bis spät in die Nacht veranstaltet der Fußballverein Weißenhorn nach einer einjährigen Pause wieder das traditionelle Altstadtfest. „Nach der wetterbedingten Absage im vergangenen Jahr h...