Die Jesusfigur am Mitterberg in Aufheim ist massiv beschädigt worden. Das teilt die Polizei Senden mit. Der unbekannte Täter hat die Figur vom Kreuz gerissen, ihr die Arme abgetrennt und die Einzelteile anschließend in ein Gebüsch in der Nähe geworfen. Die Polizei bezeichnet die Tat als „mak...