„So etwas haben wir noch nie erlebt“, hat sich Karl Schuster, Vorsitzender des Obst- und Gartenbauvereins der Stadt Senden, am Montag bestürzt geäußert. Was ist passiert? Am Samstagabend hatten Jugendliche in der Kleingartenanlage Illerau nahe der Sendener Seen randaliert und Schäden an etli...