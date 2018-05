Prozess Urteil: Gewalttäter muss in den Entzug

Memmingen / Bianca Frieß

Mitten in der Nacht klopft ein junger Mann an die Tür seines Nachbarn – und fragt nach einem Bier. Der heute 60-Jährige geht zurück in seine Wohnung, holt eine Flasche. Als er die Tür wieder öffnet, wird er attackiert: Der 20-Jährige schlägt ihm mit einer hölzernen Küchenrollen-Halterung mehrmals auf den Kopf, in der anderen Hand hält er ein Brotmesser. Im Gerangel gehen die beiden Männer zu Boden, der 20-Jährige würgt seinen Nachbarn. Als ein weiterer Anwohner dazu kommt, lässt er von ihm ab – und springt aus dem Fensters des ersten Stocks.

Das war im November vergangenen Jahres. Gestern wurde der 20-Jährige aus dem südlichen Kreis Neu-Ulm vom Memminger Landgericht wegen gefährlicher Körperverletzung verurteilt: zu einer Freiheitsstrafe von dreieinhalb Jahren. Die muss er zunächst in einer Entzugsklinik verbringen, um seine Alkohol- und Drogenprobleme in den Griff zu bekommen. Sollte er die Therapie abbrechen, muss er den Rest der Strafe im Gefängnis verbüßen.

„Die Folgen für den Geschädigten sind massiv“, begründete der Vorsitzende Richter Jürgen Hasler die Entscheidung. Der 60-Jährige hat Platzwunden am Kopf davongetragen, Schnittwunden an Armen und Händen. Außerdem ist seitdem sein kleiner Finger steif, der im Gerangel gebrochen wurde. „Und er ist traumatisiert, noch immer von der Tat betroffen“, sagte Hasler.

Zu Gunsten des 20-Jährigen sieht er dessen frühes Geständnis, er habe sich selbst bei der Polizei gestellt. Der Mann habe sich auch bei seinem Nachbarn entschuldigt, 1000 Euro Schmerzensgeld gezahlt. Außerdem sei seine „Steuerungsfähigkeit erheblich eingeschränkt“ gewesen: Er hat vor der Tat nach Angaben der Staatsanwaltschaft einen Drittel Liter Wodka getrunken und eine Kräutermischung geraucht.

Eines konnte aber keiner der Prozessbeteiligten wirklich verstehen: das Motiv. Er habe seinen Nachbarn angegriffen, um an dessen Autoschlüssel zu kommen, begründete der 20-Jährige sein Handeln. Mit dem Wagen wollte er nach Dresden fahren, um seine Familie zu besuchen. „Auf der Rangliste der schwachsinnigen Taten steht das ganz weit oben“, sagte Staatsanwalt Thomas Hörmann. Dem stimmte auch Verteidiger Michael Bogdahn zu: „Das war eine spontane, nicht nachvollziehbare Irrsinns-Idee.“ Der Angeklagte habe ein Verhalten gezeigt, das man eher von einem Kleinkind erwarten würde. „Nach dem Motto: Ich will das Spielzeug und hole es mir.“

Bogdahns Mandant nickte, blickte dann starr auf die Tischplatte. Seine Familienverhältnisse seien sehr speziell, berichtete der Anwalt. Der Stiefvater habe sich um ihn gekümmert, er sei ohne die leiblichen Eltern aufgewachsen. „Das ist sicher eine Belastung, die ihn heute noch umtreibt“, sagte Richter Hasler.

Die Beteiligten waren sich gestern schnell einig: Bei der Tat handelt es sich um gefährliche Körperverletzung – nicht um versuchten Mord, wie die Anklage ursprünglich lautete (siehe Infokasten). Für das Opfer sei dabei aber eines wichtig, sagte seine Anwältin Cecile Behrendt: „Es muss klar sein, dass das keine Bagatelle ist. Er hatte Todesangst.“ Das habe sein Mandant verstanden, sagte Bogdahn. „Ich denke, dass er die Entschuldigung ernst gemeint hat.“ Der 20-Jährige bleibt jetzt in Haft, soll dann so schnell wie möglich in eine Entzugsanstalt wechseln. Die Therapie möchte er durchziehen, sagte der junge Mann. „Ich will mein Leben in den Griff kriegen.“