Es soll ein Ort sein, an dem Angehörige sich an die Verstorbenen erinnern und zur Ruhe kommen können: Das ist die Idee für das Innenkolumbarium, das in der neuen Aussegnungshalle am Waldfriedhof in Senden entstehen soll. In der Sitzung des Bauausschusses am Dienstagabend hat das beauftragte Planu...