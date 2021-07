Die Unwetter in den vergangenen Tagen haben Schäden im Stadtgebiet Illertissen und in den umliegenden Wäldern hinterlassen – die auch eine Gefahr für Waldbesucher darstellen können. Starke Windböen und Regen haben Bäume abgebrochen, umgeworfen und ausgespülte Gräben in den Schotterstraßen...