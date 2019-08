Die Ulmer Firma Pro Invest hält an ihren Plänen für ein Wohngebiet in Illertissen fest. Nachbarn halten das Projekt für überdimensioniert und protestieren. Nach der Debatte im Illertisser Stadtrat Ende Juli und den Wünschen der Kommunalpolitiker für eine Nachbesserung des Bauvorhabens an der Unterrother Straße hat der Ulmer Investor Pro Invest rasch reagiert. Das Wohnbauvorhaben, bei dem 54 Wohnungen in acht Mehrfamilienhäusern entstehen sollen, wu...