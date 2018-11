Kunsthandwerkermarkt Unterelchingen: Stadelzauber lockt Besucher an

Unterelchingen / Barbara Hinzpeter

Lerne deine Heimat kennen“, sagte eine Thalfingerin überwältigt und blickte auf die stimmungsvoll illuminierten Gebäude. Sie habe nicht geahnt, welch ein Idyll sie rund ums Haus St. Michael erwartet. Zum zweiten Mal hatte eine Gruppe um Martha Moritz vom Pfarrgemeinderat den voradventlichen Kunsthandwerkermarkt im Pfarrstadel, im Haus St. Michael und dem Gelände drum herum organisiert. Einbezogen war auch das historische Waschhaus „Michele“.

Nach dem großen Erfolg der ersten Auflage war der Stadelzauber diesmal auf zwei Tage ausgedehnt worden. „Gut so, dann lohnt sich die viele Arbeit“, sagte Matthias Bloching, dem es vor allem die Krippen von Christian Schneider aus Weißingen angetan hatten. Ein echter Hingucker waren die Holzskulpturen von Uwe Sauer, darunter ein riesiger Stern, den er aus dem Stamm eines Mammutbaums gearbeitet hatte. Der sei in einem Garten in der Nähe seines Hauses gefällt worden. Der ehemalige Basketballprofi wohnt in Thalfingen und verwendet für seine Objekte hauptsächlich heimische Hölzer.

Andrea Mitzel aus Nersingen, im Hauptberuf Technische Zeichnerin und „ganztags am PC“, bezieht das Holz für ihre Arbeiten aus Abrisshäusern und verbindet es mit Geschirr, Besteck und Küchengeräten zu Lampen und anderen Deko-Artikeln. Sie hatte zum ersten Mal einen Stand im Stadel und war „total überrascht“ vom guten Besuch und dem „perfekten Ambiente“.

Viele Besucher nutzten die Gelegenheit, das denkmalgeschützte Ensemble einmal zu besichtigen. Die Organisatoren hatten Gebäude und Gelände wieder ins rechte Licht gerückt und demonstrierten, dass der Platz Potenzial hat. Das bestätigten sowohl Besucher als auch Aussteller aus allen drei Elchinger Ortsteilen und Umgebung.

Attraktionen waren unter anderem die Alpakas aus Riedhausen und verschiedene Handwerks-Vorführungen: Die Unterelchingerin Margit Herschel zeigte, wie filigrane Spitzen geklöppelt werden, Johann Wuchenauer aus Unterelchingen hatte im „Michele“ seine Schaudrechslerei aufgebaut, und Siegfried Bartsch aus Leibi hatte Weidenruten zum Flechten mitgebracht. Das Miteinander – vom Aufbau der Hütten über Ausstellung und Rahmenprogramm bis hin zu Kuchenspenden – begeisterte auch die Veranstalter. „Da wächst die Pfarreiengemeinschaft zusammen“, sagte Martha Moritz.

Es sei wichtig, das Haus St. Michael für die Zukunft fit zu machen: Heizung und Küche müssten erneuert werden. „Da wurde seit zig Jahren nichts mehr gemacht.“ Die Nachfrage sei da: „Alle Veranstaltungen sind brechend voll“, und in Unterelchingen fehle ein Raum für etwa 100 Leute. Der Erlös des Stadelzaubers soll darum in die Renovierung fließen.