Nach dem Sturz eines 16-Jährigen in ein Erdloch am Illerkanal in Senden hat die Polizei die zuständigen Stellen aufgefordert, die Gefahrenstelle zu beseitigen. Ermittlungen wegen möglicher Versäumnisse bei der Verkehrssicherungspflicht gibt es aber nicht.

Gefährliche Böschung

Es handle sich um eine Stelle an einer steilen Böschung, die gar nicht betreten werden sollte. „Die macht einen gefährlichen Eindruck“, sagt Erwin Zanker, der stellvertretende Dienststellenleiter der Polizeiinspektion Weißenhorn. Warum sich der 16-Jährige und danach auch ein 18-Jähriger und ein 21-Jähriger dort aufhielten, ist der Polizei nicht bekannt. Derzeit werden dort Bäume gefällt. Wie berichtet, hatte der Jugendliche in dem Loch gesteckt, er befand sich mit den Beinen im Wasser und wurde unterkühlt von der Sendener Feuerwehr gerettet. Die Bekannten des 16-Jährigen hatten seine Hilferufe gehört und einen Notruf abgesetzt.

Der Jugendliche war nicht etwa in der Erde eingebrochen, das Loch war offen und vermutlich in der Dunkelheit schlecht zu sehen. Die Polizei vermutet, dass es durch Wasserverwirbelungen entstanden ist. Ein Stück flussaufwärts befindet sich ein Wehr.

Mit Traktor eingebrochen

Unterhölungen im Uferbereich von Kanälen und Flüssen sind nichts Ungewöhnliches. Auch Mitarbeiter von Wasserwirtschaftsämtern und Landwirte sind schon mit Traktoren eingebrochen. Manchmal sind Nager am Werk: Der Biber oder der kleinere Bisam graben Röhren.

„Die Dammpflege ist sehr ernst zu nehmen“, sagt Bernd Jünke, Pressesprecher der Stadtwerke Ulm/Neu-Ulm (SWU), die weiter flussabwärts an der Iller zwei und an der Donau fünf Wasserkraftwerke betreiben. Neben Tieren könnten auch Baumwurzeln das Ufer schädigen, berichtet Jünke. Die SWU senkten in regelmäßigen Abständen den Wasserspiegel der Kanäle, um Löcher zu erkennen.