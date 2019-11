Der Klimawandel ist auch in der Region schon zu spüren. „Es gibt lange Hitzeperioden, starke Stürme und extreme Niederschlagsmengen“, sagt Michael Angerer, Fachbereichsleiter für Naturschutz und Landschaftsplanung am Landratsamt Neu-Ulm. Dieser Entwicklung will der Landkreis auf lokaler Ebene...