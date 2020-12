Knorpelkirsche, Birnenquitte, Butterbirne – sie alle haben seit Montag ein neues Zuhause. Fährt man aus Illertissen heraus, sieht man die Bäume am Rande der Nordtangente in Richtung Au auf einer neu angelegten Streuobstwiese stehen.Noch sind es kleine, schmale Pflanzen, frisch in die Erde eingeb...