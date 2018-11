Parteien Umweltliste Eule: Sind Treiber in Elchingen

Umweltliste Eule: Sind Treiber in Elchingen

Elchingen / Roland Schütter

„Am Berg wechselt man nicht die Pferde“, befand Manfred Bittner. Kein Wunder also, dass der Grünen-Ortsverband Elchinger Umweltliste (Eule) am Donnerstagabend seinen Vorstand für die kommenden zwei Jahre im Amt bestätigte – also über die Kommunalwahlen 2020 hinaus. Positiv fiel der Rückblick auf die politische Arbeit aus. Bittner: „Wir haben eine Menge unserer Wahlziele aus 2014 erfüllt.“ Überhaupt sieht sich die Eule mit ihren 30 Mitgliedern als Treiber der Kommunalpolitik bei den Kernthemen Ökologie, Soziales und Kultur.

Die 13 Anwesenden bestätigten Manfred Bittner als Vorsitzenden. Helga Schneller bleibt Schriftführerin und Cornelia Rudolph Kassiererin. Sabine Dehner, Michael Schramm, Alfred Glöckler und Hannes Hiller sind Beisitzer. Nicht mehr zur Wahl stellte sich Melanie Oed.

Nein zur Umgehungsstraße

Fraktionsvorsitzender Reinhard Rotermund spannte einen Bogen vom Klimaschutzkonzept („Das trägt unsere Handschrift, ist wegweisend“), zum sozialen Wohnungsbau („Endlich sind wir Mitglied der Diwog“), zur Revitalisierung des Einkaufszentrums („Investor Straub hat alles genauso umgesetzt, wie er es vorgestellt hat“) bis zu den Kindergärten („Wir sind dafür, dass eine neue Einrichtung im Bereich des Schulzentrums Oberelchingen gebaut wird“).

Fraktionskollege Manfred Bittner ging den Forderungskatalog durch, mit dem die Eule 2014 zur Gemeinderatswahl antraten. „Wir sagen weiter Nein zu einer Umgehungsstraße durch das Wiesental“, sagte er. Der Rückbau von versiegelten Flächen, der Schutz des restlichen Auwalds und der Erhalt der Freiflächen zwischen den Ortsteilen seien ihm wichtig.

Eine Initiative im Rat wollen die Grünen hinsichtlich der Gentechnik-Freiheit auf Elchinger Fluren unternehmen. Bürgermeister Joachim Eisenkolb lobte Gemeinderätin Karin Danzer als Integrationsbeauftragte: „Da haben wir einen tollen Sozialatlas hinbekommen, der demnächst in den Druck geht und viele Adressen zu wichtigen Themen des Alltags nennt.“