„Der schreckliche Unfall in der Ulmer Straße, bei dem ein Siebenjähriges Kind sein Leben verlor, muss uns spätestens jetzt zum Handeln zwingen“, schreibt die SPD-Fraktion im Vöhringer Stadtrat in einem Antrag. Die Räte fordern, dass die Höchstgeschwindigkeit in der Ulmer Straße, im Bereic...