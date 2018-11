Vortrag Ufologe Erich von Däniken in Vöhringen

Vöhringen / Stefan Czernin

Da sitzt er.“ Ein Besucher hat Erich von Däniken im Kulturzentrum Wolfgang-Eychmüller-Haus entdeckt. Seine Begleiter schauen neugierig, amüsiert, ein klein wenig ehrfürchtig. Da sitzt er also. Und signiert überwiegend Vortragsmanuskripte und DVD-Hüllen, weil die Post die Kisten mit seinen Büchern für den Verkaufsstand nicht rechtzeitig nach Vöhringen geliefert hat.

Erich von Däniken ist hierzulande der bekannteste Ufologe. Und einer der letzten seiner Art. Vor 1950 Jahren hat der Schweizer Autor sein erstes Buch „Erinnerungen an die Zukunft“ veröffentlicht. Seitdem sind zig weitere hinzugekommen. Zudem war er früher öfters im Fernsehen zu sehen. Däniken ist ein elementarer Teil der besonders in den 90er Jahren populären Mystery-Kultur mit Fernsehserien wie Akte X, Twilight Zone und Outer Limits. Und er ist für viele auch ein Teil ihrer Kindheitserinnerungen.

Das Publikum in Vöhringen ist bunt durcheinandergewürfelt, Senioren sind darunter, aber auch Gruppen junger Leute. Däniken zieht immer noch: Der von der Stadt Vöhringen organisierte Vortrag ist mit 250 Besuchern ausverkauft. „Lassen wir uns von dem Abend unterhalten“, sagt ein Mann auf dem Weg in den Saal.

Däniken nimmt sein Publikum in einer Multivisionsschau aus Fotos, Grafiken, Filmszenen und Animationen mit auf einen Trip zwischen Pseudo-Wissenschaft, wilden Schlussfolgerungen und fantastischen Ideen. Eineinhalb Stunden spricht der 83-Jährige am Rednerpult – frei und engagiert.

Grob gesagt lautet Dänikens These so: Vor vielen tausend Jahren landeten Ethnologen aus einer anderen Ecke der Milchstraße auf der Erde. Dort griffen sie den Einheimischen – in Mittelamerika, Ägypten und sonst wo – gehörig unter die Arme, damit diese so wunderbare Dinge wie gigantische Tempelstädte und die Cheops-Pyramide zusammenbrachten. Irgendwann war der Forschungsetat der Außer­irdischen offenbar aufgebraucht und sie verabschiedeten sich wieder in die Weiten des Weltalls. Sie versprachen aber, eines fernen Tages wiederzukommen.

Für die Menschen der damaligen Zeit war die Alien-Technologie fremd und furchteinflößend. „Sie hielten die Raumfahrer für Götter“, berichtet Däniken. Und entsprechend stellten sie diese auf Stelen und Tempelwänden dar. Um seine These zu stützen, zeigt er Fotos antiker Reliefe. Und kann man die Maske des Maya-Gottes nicht tatsächlich für einen Astronautenhelm samt Mikrofon halten?

Däniken plaudert locker, die Fans hören gerne zu, lachen und tauschen ab und an wissende Blicke aus, wenn es der Referent ihrer Meinung nach allzu weit treibt. Etwa, wenn er vom angeblichen Flug des biblischen Propheten Ezechiel in einem Raumschiff zu einer Wartungsstation im Gebirge erzählt, wo er den Gebäudekomplex dann auch noch vermessen muss.

Alien-Mumie für 100 000 Dollar

Dazu kommen Anekdoten: „Man hat mir für 100 000 Dollar die Mumie eines Außerirdischen zum Kauf angeboten“, berichtet der Ufologe. „Wem passiert das denn sonst?“

Gut gelaunt verlassen zwei Illertisser nach Vortagsende den Saal. Däniken habe sich viel Verve bewahrt, finden sie.

Das T-Shirt eines 34-jährigen Ulmers ziert eine Katze mit

Astronautenhelm. Puja Heidari ist mit Freunden nach Vöhringen gekommen und hat den Ufologen schon öfters gehört. „Es regt zum Nachdenken an“, sagt er über den Vortrag. Und es schade ja nicht, auch einmal eine neue Perspektive einzunehmen.