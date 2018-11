Kriminalität Überfall auf Wullenstetter Bäckerei

Senden / mäh

Ohne Beute sind drei Räuber am Freitag im Sendener Stadtteil Wullenstetten aus einer Bäckerei geflüchtet. Wie die Polizei berichtet, betraten die drei „männlichen Personen“ die Bäckerei in der Römerstraße kurz vor Ladenschluss um 18 Uhr. Sie waren mit schwarzen Skimasken maskiert und forderten von der Angestellten Geld. Das lehnte die Verkäuferin allerdings ab. Um ihrer Forderung Nachdruck zu verleihen, zerstörten die Unbekannten mit einem mitgebrachten Baseballschläger einen Teil der Ladentheke. Als sich die Angestellte darauf in den hinteren Bereich des Ladens zurückzog, flüchtete das Trio.

Bei allen drei Tätern handelt es sich laut Beschreibung der Verkäuferin vermutlich um Jugendliche oder junge Erwachsene. Einer sei auffallend jung und schmächtig gewesen. Alle trugen unauffällige, dunkle Kleidung und waren mit Skimasken mit ausgeschnittenen Sehschlitzen an den Augen vermummt. Der Baseballschläger war laut Beschreibung schwarz mit goldener Verzierung. Die Kripo Neu-Ulm bittet um Hinweise, Tel. (0731) 801 30.