Der Prozess gegen fünf Angeklagte, die im Juli 2013 einen brutalen Raubüberfall auf die Familie eines Luxusuhren-Händlers verübt haben sollen, hat am Freitag am Landgericht in Memmingen begonnen. Die Verhandlung dauerte nur eine Stunde. Zu Beginn verlas Staatsanwalt Thomas Hörmann die Anklage,...