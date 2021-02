Diskussionen werden in Bellenberg oft mit harten Bandagen geführt, das ist nichts Neues. Daran ändert auch der coronabedingte Umzug in die Sporthalle nichts. Am Donnerstagabend erreichte dies einen unrühmlichen Höhepunkt. Bürgermeister Gerhard Schiele (SPD) wurde nach einem Schwächeanfall vom ...