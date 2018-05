Strom Trotz Protest: Antrag für neue Leitung

Region / Niko Dirner

Anwohner und Gemeinden protestieren seit Monaten, doch der Übertragungsnetzbetreiber Amprion hat stets betont, dass der Ausbau der Stromleitung von Wullenstetten über Dellmensingen nach Niederwangen (Kreis Ravensburg) notwendig sei. Nun hat das Unternehmen bei der Bundesnetzagentur beantragt, die Trasse aufrüsten zu dürfen.

Geplant ist, wie berichtet, auf einer Länge von 88 Kilometern die bestehende Trasse auszubauen. Zwischen Wullenstetten und Dellmensingen soll ein 380-Kilovolt-Kabel auf bislang leere Masttraversen gelegt werden. Zwischen Dellmensingen und Niederwangen soll ein Stromkreis von 220 auf 380 Kilovolt umgestellt werden. Da es die Leitungen schon gibt, strebt Amprion die Genehmigung im „vereinfachten Verfahren“ an. Anders als bei einem Neubau wird kein Korridor von etwa 1000 Meter Breite untersucht. In Staig steht das nächste Wohnhaus nur zehn Meter von der Trasse entfernt. Die Gemeinde hat angekündigt, rechtlich klären zu lassen, ob der Vertrag mit dem Netzbetreiber die Aufrüstung zulässt. Darin ist von „einer Stromleitung“ die Rede. Ein zweites Seil mit 380 Kilovolt, so die Hoffnung, wäre davon nicht gedeckt. Zumindest solle die Leitung vom Ort abgerückt werden. Die Kabel in der Erde zu verlegen, ist Amprion zu teuer.

Sorgfältige Prüfung zugesagt

Die Bundesnetzagentur begrüßt das Vorhaben. „Der Antrag ist der Startschuss für einen weiteren wichtigen Baustein beim Ausbau des deutschen Stromnetzes im Zuge der Energiewende“, sagt Präsident Jochen Homann. Die Behörde werde den Vorschlag „sorgfältig“ prüfen und im Verfahren darauf achten, „dass Mensch und Umwelt so wenig wie möglich belastet werden“.

Voraussichtlich im Juli gibt es vor Ort eine „Antragskonferenz“, wo sich Bürger äußern können. Danach findet ein Planfeststellungsverfahren ebenfalls mit Öffentlichkeitsbeteiligung statt.