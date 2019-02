Wasserwerk Weißenhorn Trinkwasser: Weißenhorn saniert Filter im Werk

Weißenhorn / Patrick Fauß

Nach dem Befall mit Bakterien werden mit höchster Priorität die Filter und andere Anlagen des weißenhorner Wasserwerks saniert.

Im Weißenhorner Trinkwasser waren im November vergangenen Jahrs und auch im Januar 2019 Verunreinigungen mit coliformen Bakterien festgestellt worden. Die Bevölkerung war deshalb aufgefordert worden, das Trinkwasser abzukochen. Nun hat das Wasserwerk 60.000 Euro für die Sanierung der beiden Eisen-Mangan-Filter vorgesehen. Sie waren als Ursache für die Verunreinigung ausgemacht worden.

Was wird wöchentlich geprüft

Wie es im Wirtschaftsplan heißt, sollen Filter und der Oxidator dieses Jahr „mit höchster Priorität in Stand gesetzt werden“. Mit den Arbeiten wurde bereits im Januar begonnen. Auf Anordnung des Gesundheitsamts in Neu-Ulm werde das Wasser nun wöchentlich geprüft. Außerdem soll die für 2020 vorgesehene Sanierung der Be- und Entlüftungsanlage des Hochbehälters aus Präventionsgründen auf dieses Jahr vorgezogen werden. 2019 werde das Wasserwerk einen Verlust in Höhe von 174.650 Euro machen. Der Vermögensplan für das Jahr 2019 schließt mit Einnahmen und Ausgaben von jeweils 952.300 Euro. Das Volumen des Finanzplanes für die Jahre 2018 bis 2023 beträgt rund 3,3 Millionen Euro. Der Bauausschuss hat dem Wirtschaftsplan sein Einvernehmen erteilt.

