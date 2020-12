In den sozialen Medien ist zurzeit eine Falschmeldung im Umlauf: Darin heißt es, dass in der Trinkwasserversorgung der Stadt Weißenhorn angeblich Colibakterien gefunden wurden und das Trinkwasser abgekocht werden müsse. Hierbei handle es sich um eine Falschmeldungen, Fake-News, die überwiegend über den Whatsapp-Messenger verteilt worden seien, teilt die Stadtverwaltung mit, unterzeichnet von Bürgermeister Wolfgang Fendt. Das Trinkwasser sei in einwandfreier Qualität und müsse auch nicht abgekocht werden. Es bestehe kein Grund zur Sorge. Jemand habe scheinbar gezielt eine Falschmeldung gestreut, schreibt der Leiter des Wasserwerks Andeas Palige.

Anlage kürzlich saniert

Wie berichtet, hat die Sadt Weißenhorn die Anlage im Werk in Grafertshofen kürzlich saniert. Der Grund dafür waren in der Tat Verunreinigungen mit coliformen Bakterien gewesen. Diese liegen aber einige Zeit zurück: im November 2018 und im Januar 2019, also vor der Sanierung der Anlage. Die Bevölkerung war damals aufgerufen worden, das Trinkwasser abzukochen. Aktuell handle es sich aber um eine Falschmeldung.