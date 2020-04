Er lag allein auf einem Mountainbike-Trail: Die Polizei hat einen rund drei Wochen alten Fuchswelpen gerettet. Beamte aus Weißenhorn fanden das Tier am Donnerstagmittag, wie die Polizei jetzt auf Facebook mitteilt. Nach Rücksprache mit einem Jagdpächter habe Hoffnung bestanden, dass das Muttertier den Welpen zurück in den Bau holt. Darum wurde er zunächst am Wegrand abgelegt. Als die Polizisten am Abend erneut nach dem Fuchsbaby schauten, lag es dort aber immer noch allein.

Polizeibeamtin kümmert sich um den Welpen

Es machte einen geschwächten Eindruck. Darum wurde der Fuchswelpe, inzwischen auf den Namen Paul getauft, zu einer Kollegin in Neu-Ulm gebracht, die sich um ihn kümmerte. Nach Rücksprache mit dem Tierarzt wurde Welpenmilch organisiert und Paul über Nacht versorgt: Alle drei Stunden bekam er Nahrung, außerdem Wärmflaschen. Am nächsten Tag konnte der Welpe dann schon selbstständig laufen und wurde einer Pflegestelle übergeben. „Ich hoffe, dass es ihm jetzt wieder besser geht“, sagt ein Sprecher der Polizei.