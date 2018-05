Verein Tiefenbach: Kleingärtner beziehen neue Anlage

Tiefenbach / Bianca Frieß

Am Rand des Beets hat Edwin Sannwald schon ein paar Himbeeren und Stachelbeeren gepflanzt, davor eine Reihe Erdbeeren. Auch kleine Obstbäume sind schon eingesetzt, an ihnen werden Quitten und Birnen wachsen. Die Kräuter stehen dagegen noch in Töpfen da. „Die warten gerade darauf, ihren Platz im Kräuterbeet zu finden“, sagt Sannwald und lacht.

Der 72-Jährige hat kürzlich seine Parzelle auf dem neuen Gelände der Tiefenbacher Kleingärtner bezogen. Die alten Schrebergärten in der Gannertshofener Straße müssen einem Wohngebiet weichen. Als Ersatz hat die Stadt Illertissen den Gärtnern das Gelände am Seelach am nordwestlichen Ortsrand bereitgestellt.

Hier ist nun alles klar strukturiert: Durch die Mitte der 8000 Quadratmeter großen Anlage führt ein breiter Weg. Auf jeder der 18 Parzellen steht schon das Gerüst eines Carports, überall an der gleichen Stelle. Darunter können die Gärtner dann ihre Gartenhütten bauen. „In einem Vertrag mit Illertissen ist festgehalten, dass der Hüttenbau nach einem einheitlichen Prinzip erfolgt“, berichtet Heiner Loop, Vorsitzender des Obst- und Gartenbauvereins Tiefenbach, in dem die Kleingärtner organisiert sind.

Ein „ordentliches Bild“ soll die neue Anlage abgeben, sagt Sannwald. Dabei ganz wichtig: Es werden ausschließlich Naturmaterialien verwendet. Plastik und Eternitplatten bleiben auf dem alten Gelände zurück, werden vom Bauhof entsorgt. Auch die meisten Gartenhütten bleiben stehen, viele sehen sowieso schon ein wenig mitgenommen aus.

„Das tut schon ein bisschen weh“, sagt Mina Albert. Sie musste auch ein paar Pflanzen zurücklassen, Himbeeren zum Beispiel. „Alles kann ich halt nicht mitnehmen.“ Vor rund 25 Jahren hat sie ihren Garten übernommen – der Großvater ihres Mannes hat die Anlage Ende der 1940er Jahre mitgegründet.

Nun steht die 68-Jährige inmitten kleiner Pflänzchen in ihrer neuen Parzelle am Seelach, alles ist in ordentlichen Reihen gepflanzt: Kürbisse, Zucchini, Kartoffeln, Erdbeeren, Paprika, Fenchel. Ganz vorne sind auch ein paar Blumen zu finden. „Ich bin jetzt schon ziemlich fertig damit“, sagt sie. Natürlich mache der Gemüsegarten viel Arbeit. „Aber da gehört auch ganz viel Liebe dazu. Das ist mein Hobby, schon seit ich ein Kind bin.“ Was ihr an dem Schrebergarten auch besonders gefällt: die gute Gemeinschaft. „Das ist toll mit den Nachbarn, man versteht sich“, sagt sie.

Schrebergärten im Trend

Unter den 18 Pächtern sind viele mit Migrationshintergrund, erzählt Sannwald: „Multikulti quasi.“ Einige der Familien haben türkische Wurzeln, andere kommen aus Osteuropa, aus Syrien, Palästina. Auch Geflüchtete aus Eritrea helfen mit. „Sie werden hier heimisch, man lernt voneinander, hilft einander“, sagt Sannwald. Auf der Kleingärtner-Anlage wiederhole sich gerade genau das, was auch in den späten 1940er Jahren passiert ist: Damals wurden die Schrebergärten nach dem Krieg überwiegend von Heimatvertriebenen und Flüchtlingen gegründet. „Wie sich die Gesellschaft verändert, verändert sich auch unsere Gärtner-Gemeinschaft.“ Übrigens möchten immer mehr Menschen einen Schrebergarten pachten – in Tiefenbach gibt es sogar eine Warteliste. „Das ist wirklich ein Trend“, erzählt Sannwald. Auch er selbst könne sich gar nicht mehr vorstellen, keinen Garten zu haben.

Die größte Herausforderung auf der neuen Anlage: der Boden. Er enthält zwar Nährstoffe – es fehlt aber an Humus. „Das liegt daran, dass die Landwirte den Boden hier hauptsächlich mit Kunstdüngern gedüngt haben“, sagt Vereinsvorsitzender Loop. Wenig Humus bedeutet wenig Stickstoff, was für das Wachstum der Pflanzen wichtig ist. Loop empfiehlt deshalb, mit Hornmehl zu düngen. Auch Kartoffel-Pflanzen helfen, sagt Sannwald: „Wir haben allen geraten, den toten Boden mit Kartoffeln wieder zum Leben zu erwecken.“

Der Obst- und Gartenbauverein Tiefenbach legt auf einer Parzelle am Eingang der Anlage auch einen Mustergarten an. Quasi ein Kleinformat des Kreismustergartens in Weißenhorn, berichtet Loop. „Wir möchten zeigen, wie man einen Garten strukturiert anlegt – nur mit natürlichen und einfachen biologischen Mitteln.“