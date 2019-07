Die Grünen setzen ihrer Forderung eins obendrauf: nicht nur auf der A8 soll es ein Tempolimit geben, sondern auch auf der A7 und der B28 bei Ulm und Neu-Ulm.

Seit Monaten drängen die bayerischen Grünen auf ein Tempolimit auf der A 8: Maximal 130 km/h soll zwischen Ulm und München gefahren werden dürfen. Nun weitet der hiesige Grünen-Kreisrat Franz Schmid diese Forderung aus: Auch auf der A 7 und der B 28 im Kreisgebiet soll Tempo 130 gelten. Das hat er in einem Antrag ans Landratsamt formuliert. Zudem will Schmid, dass der Kreis die Forderung der Kommunen an der A 7 nach mehr Lärmschutz unterstützt.

