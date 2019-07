Telefonbetrüger haben es auf ältere Menschen abgesehen. Und bringen diese nicht selten um ihre gesamten Ersparnisse. Die Ermittler setzen auf Aufklärung. Und lassen eine Betroffene berichten.

Modisch gekleidet ist Irene B. (Name geändert) in die Pressekonferenz des Polizeipräsidiums Schwaben/Südwest in Memmingen gekommen, die Mittsiebzigerin wirkt jünger, aufgeräumt. Sie nimmt neben dem Neu-Ulmer Kripo-Kommissariatsleiter Jürgen Salzmann Platz und fängt an zu erzählen. Sie berichtet darüber, wie ein falscher Polizeibeamter sie im vergangenen Jahr am Telefon getäuscht hat. Über mehrere Wochen rief der Täter immer wieder bei der älteren Frau aus dem Raum Neu-Ulm an. In dieser Zeit gelang es ihm, Irene B. nicht nur davon zu überzeugen, dass er Polizist ist.

Sondern auch davon, dass sie in einem Gewinnspiel in der Türkei knapp 50.000 Euro gewonnen hat, ihr Betrüger aber das Preisgeld abspenstig machen wollten. Der falsche Polizeihauptkommissar sicherte Irene B. den Gewinn zu, wenn sie vorher angeblich für Steuern und Gebühren Bargeld übergibt. Was Irene B. auch tat. Insgesamt vier Mal Beträge zwischen 2000 und 8000 Euro. Entweder direkt an einen Geldboten ausgehändigt oder in Verstecken hinterlegt. „Frau B. steht mitten im Leben und wird trotzdem Opfer dieser perfiden Betrugsmasche“, sagte Kriminalpolizist Jürgen Salzmann. Wie kann das sein?

Finanziell vor dem Nichts

Die Anrufe falscher Polizeibeamter beschäftigen die Ermittler immer stärker, die Fallzahlen steigen (siehe Infokasten). Und die kriminelle Masche trifft die Polizisten auch ein bisschen in der Ehre, weil ihr guter Ruf, das Vertrauen, das die Bürger in sie haben, dazu genutzt wird, um insbesondere ältere Bürger um ihr Erspartes zu bringen.

Mit dem Pressegespräch am Freitag wollte das Polizeipräsidium aufklären, Prävention betreiben. Die Betrugsversuche laufen zwar oft ins Leere, erläuterte Polizeipräsident Werner Strößner. Hat die Tour jedoch Erfolg, ist der Schaden für die Opfer oft immens. „Nach dem Vorfall stehen sie vor dem Nichts“, sagte Strößner. Und belegte dies mit Zahlen aus dem Bereich des Polizeipräsidiums, das auch für den Landkreis Neu-Ulm zuständig ist. So hatte der Schaden im Einzelfall im Jahr 2017 bis zu 200 000 Euro, 2018 bis zu 165.000 Euro und 2019 bislang bis zu 90.000 Euro betragen.

Organisiert und betrieben wird der großangelegte Betrug über kriminelle Callcenter, die oftmals in der Türkei sitzen. „Die Täter sprechen in der Regel akzentfreies Deutsch“, sagte Strößner. Das Vorgehen nannte der Polizeipräsident „sehr manipulativ, sehr hartnäckig“. Und auch technisch sind die Abzocker durchaus versiert: Im Telefondisplay der Angerufenen erscheint dann die – korrekte – Telefonnummer eines Landeskriminalamts.

Im Gespräch wird den Opfern etwas vorgegaukelt. Verbreitet ist die Lügengeschichte, dass der falsche Polizist Hinweise auf einen geplanten Einbruch habe und die Angerufenen deswegen doch besser Bargeld und Wertsachen sicherheitshalber bei der Polizei deponieren sollten. Die Betrugsopfer sollen ihre Vermögenswerte dann entweder an einem bestimmten Platz – zum Beispiel an der Gartentür – hinterlegen oder direkt an einen Boten übergeben.

So läuft ein typisches Anbahnungsgespräch ab:

Angst erzeugen

„Es geht den Betrügern darum, Angst bei den Opfern zu erzeugen“, berichtete Strößner. Oft gibt es eine ganze Reihe von Telefonaten, in denen die Täter zuerst Vertrauen aufbauen – und dann ihre Forderungen stellen. Dabei werden die Senioren gedrängt, keinesfalls mit ihrer Familie über die Telefonkontakte zu sprechen.

„Die unzähligen Anrufe und der ausgeübte Druck haben mir unglaublich zugesetzt“, sagte auch Betrugsopfer Irene B. Obwohl ihre Geschichte zu einem vergleichsweise guten Ende gekommen ist: Die Hausbank wurde auf die ungewöhnlichen Abhebungen aufmerksam und informierte die Tochter. Die erkannte den Betrug und rief bei der Polizei an, Jürgen Salzmann übernahm die Ermittlungen.

Als sich der Betrüger erneut bei Irene B. meldete und mehr Geld verlangte, war die Polizei informiert. Irene B. hinterlegte am verabredeten Ort ein Kuvert. Kurz nachdem der Geldbote den Briefumschlag abgeholt hatte, wurde er festgenommen. Er wurde zu einer Bewährungsstrafe verurteilt. Die Ermittlungen sind noch nicht abgeschlossen. Die Polizei versucht derzeit mit Hilfe der türkischen Behörden an die Hintermänner heranzukommen.

