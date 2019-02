Soziales Tafel: Stadt Senden vertagt Entscheidung

Senden / Niko Dirner

Die Suche für einen neuen Standort der Sendener Tafel beschäftigt weiterhin die Bewohner der Seniorenwohnanlage „Rosengarten“. Mehr als zwei Dutzend ältere Sendener waren am Dienstagabend in den Sitzungssaal gekommen, um erneut zu protestieren gegen die Idee, die soziale Einrichtung in ihrer Nähe an der Kirchensteige zu platzieren. Nicht zuletzt des anhaltenden Widerstandes wegen vertagte der Bauausschuss die Entscheidung erneut um eine Woche.

Bis nächsten Dienstag also hat Bürgermeister Raphael Bögge nun Zeit, die offenbar von Stadträten verschiedener Fraktionen vorgeschlagenen Alternativen zu prüfen. Die Idee ist, erklärten etwa Walter Wörtz (CSU) und Bernd Bachmann (SPD), die Tafel in einem bestehenden Gebäude unterzubringen. So wie etwa auch in Ulm, Neu-Ulm oder Weißenhorn. Bisher residiert die Tafel in zwei Verkaufscontainern hinter dem Rewe-Markt an der Borsigstraße, die für den Bau des elektronischen Stellwerkes weichen müssen (siehe Info-Kasten).

In Frage kommen für die Tafel, sagte Wörtz, Immobilien in der Orts- und Hauptstraße. Bürgermeister Bögge sagte, die Verwaltung werde alle Vorschläge gerne prüfen, allerdings habe die Stadtverwaltung bisher auf alle Anfragen nur Absagen erhalten.

Sprecher des „Rosengartens“ machten im Vorfeld der Sitzung noch mal deutlich, dass die Bewohner nichts gegen die Tafel an sich hätten. Aber die Kirchensteige sei einfach der falsche Standort. Befürchtet werde vor allem ein Verkehrschaos, wenn sich in der engen Straße Lieferfahrzeuge, Kunden, Anwohner, Besucher der nahen Kirche, des Kinderzentrums und des Seniorenheimes sowie Rettungsfahrzeuge in die Quere kommen. Es gehe in der Straße heute schon so eng zu, sagte eine Sprecherin, dass einmal ein Krankenwagen fünf Minuten aufgehalten worden sei.

Die Sprecherin wies auch darauf hin, dass das Tafel-Team den Standort Kirchensteige ebenfalls ablehne. Halte die Stadt trotzdem daran fest, könne das weitreichende Folgen haben: „Die, die dort mitarbeiten sind im Schnitt zwischen 75 und 85 Jahre alt. Wenn die keine idealen Bedingungen haben, hören sie auf.“

Vom Tisch ist offenbar die von vielen engagierten Bürgern favorisierte Verlegung der Tafel auf das Weberei-Areal. Hintergrund ist, dass die Stadt sich dort nichts verbauen möchte. Dabei ließen sich die Container später ja auch wieder versetzen, argumentieren die Befürworter.