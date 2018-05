Verein SV Nersingen feiert 90-jähriges Bestehen

Nersingen / swp

Der SV Nersingen feiert heuer sein 90-jähriges Bestehen. Dazu findet am Mittwoch, 30. Mai, am Sportplatz der offizielle Festakt für geladene Gäste statt, kündigt der Verein in einer Mitteilung an. Daran schließt sich das traditionelle Freizeitturnier an: Dieses Kleinfeld-Turnier für Hobby- und Straßenfußball-Teams mit großem Rahmenprogramm trägt der SVN schon zum 32. Mal aus, es findet vom 31. Mai bis 2. Juni statt.

Den Startschuss am Mittwoch gibt der frühere Fifa-Schiedsrichter Knut Kircher. Er wird im Saal des Vereinsheims einen Multi-Media-Vortrag zum Thema Entscheidungen halten. Danach – gemäß des Gründungsjahrs des Vereins um 19.28 Uhr – geht es nebenan im Festzelt weiter: mit der offiziellen Feier für geladene Gäste. Neben Grußworten wird der SVN langjährige Mitglieder auszeichnen. Zum Festakt erwartet der Verein neben Vertretern verschiedener Sportverbände auch Landrat Thorsten Freudenberger als ehemaligen Sportkreisvorsitzenden, seinen Nachfolger, Nersingens Bürgermeister Erich Winkler, sowie zahlreiche Vertreter befreundeter Vereine aus Nersingen.

Am Donnerstag beginnt dann das Freizeitturnier. Insgesamt werden wieder mehr als 30 Teams in den drei Einzelturnieren (Männer, Frauen und Traditionsrunde) an den Start gehen. Neu ist in diesem Jahr ein Nachwuchsturnier für Kinder am Freitagnachmittag. Es gibt auch wieder ein großes Rahmenprogramm mit Live-Musik (siehe Infokasten). Der Eintritt ins Festzelt ist zu allen Veranstaltungen frei, teilt der Verein mit. Das Freizeitturnier soll „ein Fest für die ganze Familie“ sein. Insgesamt rund 150 Helfer sorgen für einen möglichst reibungslosen Ablauf: vom Aufbau der Zelte über Küche, Grill und Getränkeausschank bis zum Abbau. Das Turnier zeichne sich auch durch die große Auswahl an Speisen aus, die häufig direkt aus der Region stammen.

Die Erlöse fließen direkt wieder in die Infrastruktur des Vereins, er möchte in dieser Sommerpause etwa eine automatische Bewässerungsanlage ins Hauptspielfeld einbauen, heißt es in der Mitteilung.