Nach dem Stromausfall am Mittwoch in Weißenhorn berichten Angehörige der SÜDWEST PRESSE von brenzligen Situationen in der Stiftungsklinik. Bei über Maske beatmeten Patienten sei – obwohl die Notstromversorgung lief – die Druckunterstützung ausgefallen. Das hätte kritisch werden können. Bei medikamentös versorgten Patienten seien die Überwachungsmonitore schwarz geworden. So habe das Personal die Werte nicht mehr kontrollieren können.

Klinikleitung dementiert

Die Klinikleitung dementiert diese Darstellung. Pressesprecherin Edeltraud Braunwarth teilt auf Anfrage mit, es habe am Mittwochabend gar keine beatmeten Patienten in der Stiftungsklinik gegeben. Die Notstromaggregate seien sofort angesprungen – Notaufnahme, Herzkatheter-OP und Intensivstation seien darüber versorgt worden. Außerdem seien lebenswichtige Geräte mit einem Akku-Puffer ausgestattet.

Braunwarth räumt ein, dass es eine kleine Panne gab, da ein Schalter sich nicht wie vorgesehen selbst umlegte. Das musste der Medizingerätetechnik erledigen, der in der Klinik eintraf, kurz bevor diese um 23.30 Uhr wieder Strom aus dem Netz bekam.

Sprecherin: Niemand zu Schaden gekommen

Freilich sei ab dem Beginn des Ausfalls um 23.10 Uhr nicht die gesamte Klinik mit Strom versorgt worden, sagt Braunwarth, vielleicht habe das bei Patienten einen falschen Eindruck erweckt. Die Sprecherin betont: „Es gab keine dramatische Situation.“ Niemand sei zu Schaden gekommen. Mittlerweile sei das ganze Hausnetz überprüft und für einwandfrei befunden worden.

Anders sieht es bei der Stadtverwaltung aus: Bei dem Stromausfall ist das EDV-System in Mitleidenschaft gezogen worden. Deshalb muss das Rathaus voraussichtlich am Montag, 7. Oktober, und eventuell am Dienstag, 8. Oktober, geschlossen bleiben. Das teilt die Stadt mit. Infos dazu gibt es auf der städitschen Homepage – diese funktioniert.

Das könnte dich auch interessieren: