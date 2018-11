Engagement Strickwaren für Elchinger Basar

Oberelchingen / Barbara Hinzpeter

Die Nadeln klappern, die Produktion läuft auf Hochtouren. Handgestrickte Socken und Stulpen seien wieder gefragt, sagt Roswitha Beer vom Bastelkreis der Pfarrgemeinde Oberelchingen. Der veranstaltet am Sonntag, 2. Dezember, seinen traditionellen Adventsnachmittag mit Basar. Der Erlös ist wie stets für Aufgaben in der Kirchengemeinde bestimmt.

Vor drei Jahren mussten die Frauen, die sich bisher im Antoniusheim getroffen hatten, ausziehen und dem Kindergarten Platz machen. Ein neues Domizil haben sie im Pfarrhaus gefunden. Die Strickerinnen rechnen nicht damit, dass sie es wegen des geplanten Umbaus bald aufgeben müssen. „Der ist noch in weiter Ferne“, glaubt Veronika Schmid. Einmal pro Woche treffen sich die Frauen – das ganze Jahr über. Nur im Hochsommer, als es zu heiß war zum Stricken, hätten sie pausiert. Mitte November geht es aber richtig rund im Handarbeitszimmer. Sockenwolle in allen Farben, aber auch in gedeckten Tönen liegt auf dem Tisch.

Die Handarbeiterinnen versorgen sich teilweise direkt im Fabrikverkauf oder in Fachgeschäften der Umgebung mit Material – und mit vielen Tipps, die es gratis dazu gibt. Ideen werden auch bei den wöchentlichen Treffs ausgetauscht. „Die Runde ist super“, sagt Rosi Wind, und Marlies Moritz bestätigt: „Die Chemie stimmt halt.“ Weitere Mitstreiterinnen, auch jüngere, wären aber sehr willkommen. Sie müssten nicht unbedingt Socken stricken. Aber sie würden ihr Wissen auch weitergeben, versichern die Handarbeiterinnen.

Nachschub muss her

Der Renner sind derzeit Pulswärmer und Einkaufsnetze aus Luftmaschen, die in einem gehäkelten Täschchen verstaut werden können. Gestrickte Stulpen und Stirnbänder seien beim Unterelchinger Stadelzauber sehr gut weggegangen. Die Frauen haben Bestellungen angenommen, müssen jetzt für Nachschub sorgen und „vielleicht Nachtschichten einlegen“, sagt Veronika Schmid. Viele Handarbeiten, darunter auch Schürzen, entstehen ohnehin in Heimarbeit.

Der Basar und Adventsnachmittag mit Musik, Geschichten, Kaffee und Kuchen beginnt am kommenden Sonntag, 2. Dezember, um 14 Uhr im Antoniusheim.