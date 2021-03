Die Sendener Biss-Fraktion hat ein Herz für Hunde. Deshalb forderten die Gemeinderatsmitglieder, dass in der Stadt ein Hundeauslaufplatz entstehen soll, in dem die Tiere frei rennen können. Es brauche Alternativen, da Hunde im öffentlichen Raum an vielen Orten angeleint werden müssten.

