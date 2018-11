Gastronomie Straß: Das ist die neue „Kupferdach“-Pächterin

Straß / Barbara Hinzpeter

Vielleicht war es die dörfliche Ruhe, vielleicht die Lage am Fußballplatz, die den Ausschlag dafür gab, dass die 10 und 13 Jahre alten Söhne von Radislavka („Raja“) Kikanovic sofort begeistert waren vom Kupferdach. Die 38-Jährige hat das Vereinsgasthaus des FC Straß seit 1. November gepachtet. Auch ihr hätten die Räume auf Anhieb zugesagt.

Sie stammt aus einer Gastronomenfamilie und kennt die Branche von klein auf. Ihre Mutter Darinka Nikulic, die 13 Jahre lang ein Restaurant in Bosnien geführt hatte, stand zuletzt am Herd der Brasserie „Adler“ in Thalfingen. Deren Pächterin Mariana Stanisic ist ihre Nichte. Doch künftig kocht Darinka Nikulic in Straß. „Die Küche ist mein Joker“, sagt Raja Kikanovic und zeigt lachend auf ihre Mutter. Sie habe sich bewusst für eine kleine Karte mit deutschen Gerichten und Balkanspezialitäten entschieden, für welche die erfahrene Köchin bekannt sei.

Begeistert ist die Wirtin von der Unterstützung durch den Verein. „Vor allem Herr Epple und Herr Gruber helfen mir sehr viel, auf sie kann ich zählen“, sagt sie und strahlt. Die FC-Mitglieder schauten nach der Heizung und achteten darauf, dass alles in Schuss ist. Ihr sei es ein großes Anliegen, dass sich die Sportler bei ihr wohlfühlen. „Aber das gilt auch für alle anderen Gäste.“

„Herzliche Menschen“

Raja Kikanovic hat bisher beim Studierendenwerk in Ulm gearbeitet und wagt jetzt den Sprung in die Selbstständigkeit. Sie sei früher nie in Straß gewesen, gesteht sie. Aber das Dorf gefalle ihr, wenngleich sie weiterhin in Ulm am Eselsberg wohnt. Schließlich besuchen die Söhne Ulmer Schulen, der Große geht aufs Anna-Essinger-Gymnasium, sein kleiner Bruder werde ihm folgen.

Die Straßer habe sie bisher als „sehr herzliche, liebe Menschen“ erlebt, und sie ist zuversichtlich, dass sie auch im Kupferdach einkehren. Schließlich ist das Dorfwirtshaus für die Menschen im Ort wichtig für Familien-, Vereins- und sonstige Feiern. In den nächsten Tagen werde sie den Gastraum noch weihnachtlich dekorieren – ansonsten aber sei alles vorbereitet für die Gäste.