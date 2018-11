Gesundheit Stiftungsdirektor soll im Kreistag sprechen

Kreis Neu-Ulm / Niko Dirner

Passiert die Restrukturierung der Kreis-Klinken zu sehr im Verborgenen? Ist die Organisation der defizitären Häuser nach der maximal möglich Transparenz in den Krisenjahren ab 2015 wieder zu einer Black Box geworden? Oder sind die Kreisräte und die Öffentlichkeit informiert genug über die Abläufe, die seit 1. Januar der neue Klinikdirektor Marc Engelhard verantwortet? Darüber gehen die Meinungen in den Fraktionen ein wenig auseinander. Jedenfalls soll der Krankenhauschef am 14. Dezember im Kreistag einen Rück- und Ausblick abgeben.

Das fordern die Freien Wähler. In den vergangenen vier Jahren sei ja viel passiert in den Krankenhäusern, sagt FW-Fraktionsvorsitzender Kurt Baiker. Seitdem seit Anfang dieses Jahres der neue Klinikdirektor am Ruder ist, sei es „ein bisschen ruhig geworden“. Und wenn es Informationen gebe, dann im Krankenhaus-Ausschuss, dem nur acht der 70 Kreisräte angehören – Josef Kränzle für die FW. Was den Freien Wählern schon länger missfalle, aber gegen die anderen Fraktionen bisher nicht zu ändern gewesen sei.

Alle Kreisräte aber, meint Baiker für die Freien Wähler, wollen sicherlich wissen, was Engelhard seit Januar getan hat, um die Klinken zu stabilisieren. „Wobei es uns nicht um Vergangenheitsbewältigung geht.“ Er solle auch das Defizit einordnen, das heuer auf bis zu zwölf Millionen Euro steigen könnte. Es könne ja sein, meint Baiker, dass rote Zahlen aus steuerlichen Gründen mal Sinn machen. Es sei klar, dass sich eine Kliniksanierung „nicht aus dem Handgelenk schütteln lässt“. Er habe erwartet, dass das Landratsamt von sich aus einen Bericht des Klinikdirektors auf die Tagesordnung setzt, meint Baiker. „Das ist im Sinne der Transparenz.“

Keine schnelle Lösung?

Ihm habe der Landrat gesagt, ein Bericht des Klinikdirektors stehe „sowieso“ auf der Tagesordnung am 14. Dezember, sagt CSU-Fraktionschef Franz-Clemens Brechtel. „Wir haben immer gesagt: Einmal müssen wir heuer noch im Kreistag einen O-Ton haben, wie es steht um die Krankenhäuser.“ Er gehe nicht davon aus, dass Engelhard eine Patentlösung präsentieren wird, rechne erstmal noch mit einem hohem Defizit. „Ich denke, wir sind noch nicht am Ende des Tunnels.“ Vieles müsse in Ordnung gebracht werden. „Und Sanierungen sind teuer, das weiß man aus der Wirtschaft.“ Komme es zum Nuxit, ändere sich nochmal die gesamte Situation. Engelhard sei jedenfalls „ein Glücksgriff“. Er sei „ein richtig erfahrener Mann“, mache keine Schnellschüsse.

Zu Baikers Kritik, der Krankenhausausschuss sei zu klein, sagt Brechtel, bei der CSU werde das Thema immer in den Fraktionssitzungen auf- und abgearbeitet.

So werde das auch bei der SPD gehandhabt, sagt Fraktionschef Ulrich Schäufele. Er, der selbst dem Krankenhausausschuss angehört, meint, ein Bericht des Klinikdirektors im Kreistag bringe wohl „keinen Mehrwert“. Zumal Engelhard zwei Tage vorher im Krankenhausausschuss sei. Er hoffe nur, dass dann schon der Wirtschaftsplan für 2019 vorgelegt wird. Engelhard mache aus seiner Sicht „gute Arbeit“. Antreiben müsse ihn niemand, manchmal müsse er sogar eher gebremst werden. Wobei er insgesamt das Gefühl habe, dass der Landrat zwar den Krisenmodus ausgeschaltet habe, die Klinikverwaltung aber seither „auf Sicht fahre“. Ihm fehle eine grundsätzliche Lösung. Der angedachte und in der Prüfung befindliche Neubau einer Südklinik löse die bestehenden Probleme doch nicht.

Die Spitalstiftung müsse runter von den Millionen-Defiziten, fordert ebenso Helmut Meisel, Grüne. Engelhard sei gut dabei, die Organisation auf neue Beine zu stellen. Ihm gefalle das eingeführte Protokollsystem für Vorgänge und Verträge. Wie Baiker fordert auch Meisel, die Krankenhäuser öfter im Kreistag zu behandeln. Ob es dazu kommt, ist unklar (siehe Info-Kasten).