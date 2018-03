Dorfentwicklung Stadtrat will Schwarzen Peter nicht

Senden / Niko Dirner

Das Thema schien abgeräumt, ist aber jetzt im Stadtrat doch noch mal hochgekocht: die Dorferneuerung in Witzighausen und Hittistetten. Wie berichtet, war Bürgermeister Raphael Bögge hier vorgeprescht, als er in Bürgerversammlungen davon sprach, einen neuen Anlauf starten zu wollen. Er verbreitete auch bereits Termine für Fortbildungen an der Schule für Dorf- und Landentwicklung in Thierhaupten. Nach lautem Protest hatte Bögge zuletzt dann die gesamte Angelegenheit dem Primat des Stadtrats unterstellt. Und dieser sollte nun entscheiden: Weiterführung oder Stopp?

Ein Szenario, dass Bernd Bachmann, SPD, gleich mal fürchterlich aufregte: „Warum müssen wir jetzt die Bösen sein und das ablehnen?“ Wenn die Stadtverwaltung den Bürgern den Mund wässrig mache, müsse sie doch auch sagen, wo das Geld dafür herkommen soll und welche Mitarbeiter im Rathaus die Dorfentwicklung betreuen sollen. Auch Anton Leger, Biss, meinte: „Ich verstehe nicht, warum Sie Hoffnung wecken für Dinge, die Sie nicht erfüllen können.“ Stadtverwaltung und Stadträte müssten doch glaubwürdig sein, meinte Claudia Schäfer-Rudolf, CSU. Bögge aber habe der Dorfentwicklung einen „offiziellen Anstrich“ verpasst. „Wir haben es mit einer inszenierten Bürgermeister-Bögge-Aktion zu tun“, sagte Hans-Manfred Allgaier, Freie Wähler.

Einfach mal reden?

Raphael Bögge entgegnete, nur weil kein Geld da sei, müsse die Stadt nicht in eine „Schock- und Denkstarre“ verfallen. Es sei doch kein Fehler, sich „ganz entspannt“ etwa mit den Bürgern zusammenzusetzen. „Warum nicht?“

Weil das zu Frustrationen führe, sagte Eva Simon, CSU, aus Witzighausen. Sie habe zwei, drei Jahre bei einer Dorfentwicklung mitgearbeitet und dann erleben müssen, wie der Stadtrat alles abbügelte. „Das will ich den Bürgern nicht noch mal zumuten.“

Einig waren sich alle, dass das Projekt Dorfladen Witzighausen von der Dorfentwicklung getrennt zu sehen ist. Das sei eine Sache zwischen Ehrenamtlichen und der Wohnungsbaugesellschaft, in deren Gebäude in Witzighausen das Geschäft unterkommen soll, meinte Peter Ehrenberg, Grüne. „Die bekommen ihre Miete, und gut ist.“ Bögge bestätigte, dass der Stadt daraus keine Kosten entstehen.

Die angedachten Seminare im Mai und September werden abgesagt, sagte Bögge am Ende. Wolfgang Neidlinger aber, einer der Dorfladen-Initiatoren, informierte Helmut Meisel (Grüne), werde dort ein Seminar zum Thema Dorfladen besuchen. Auf eigene Kosten.