Illertissen übernimmt die Trägerschaft in Jedesheim. Vorteil: Es fließen mit fast einer Million Euro bedeutend mehr Fördermittel. Die Stadt Illertissen übernimmt die Bauträgerschaft für den Neubau des Jedesheimer Dorfladens und die geplanten bis zu sechs Wohnungen. Das hat seinen Grund: Es winken so höhere Zuschüsse. Nur 200 000 Euro Fördermittel wären geflossen, hätte der Dorfladen sein Vorhaben in Eigenregie ausgef...