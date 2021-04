Der Landkreis Neu-Ulm nimmt auch dieses Jahr an der deutschlandweiten Aktion Stadtradeln teil. Geradelt wird vom 5. bis 25. Juli. In diesem Zeitraum können alle, die in den Kommunen des Landkreises leben, arbeiten, einem Verein angehören oder eine Schule besuchen, bei der Kampagne des Klima-Bünd...