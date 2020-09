Der Antrag der SPD, für den Parkbereich am alten Busbahnhof einen Ideenwettbewerb auszuloben (wir berichteten), hat in der jüngsten Stadtratssitzung einen Dämpfer erhalten. Nach Angaben der Zweiten Bürgermeisterin Kerstin Lutz ist die Regierung von Schwaben der Meinung, ein Parkdeck in diesem B...