Soziales Stadt schüttet Geld aus

Senden / Niko Dirner

Exakt 2496 Euro und 49 Cent sind im Dezember des vergangenen Jahres beim Benefizkonzert „Swinging Christmas Concert“ in Senden zusammengekommen. Dieses Geld hat der Sendener Bürgermeister Raphael Bögge nun weiterverteilt.

Der Großteil – 1248,25 Euro – ging an die international tätige Organisation „Vision for Africa“. Ziel ist es, arme Kindern in Afrika, derzeit hauptsächlich in Uganda, zu unterstützen. Jeweils den selben Betrag, nämlich 624,12 Euro, bekamen die kommunale Organisation „Senden hilft“ sowie das „Team Bananenflanke“, das Fußballspiele für lern- und geistig behinderte Jugendliche organisiert.

„Das Geld kommt Einrichtungen zugute, die im sozialen und gesellschaftlichen Bereich sehr wichtig sind“, sagte der Sendener Bürgermeister Raphael Bögge bei der Übergabe der Spendenschecks.

Das „Swinging Christmas Konzert“ am 16. Dezember 2018 wurde gestaltet von der Iveco Big Band und dem Christall Gospelchor aus Memmingen. Auch diese beiden Organisationen wurden dafür jeweils mit einem Scheck bedacht.