Soziales St. Elisabeth: Förderverein dünnt aus

Senden / Sonja Fiedler

Der Förderverein des Altenzentrums St. Elisabeth sucht neue Mitglieder. Das berichtete Vorsitzende Claudia Schäfer-Rudolf bei der Jahresversammlung. Von 693 Mitgliedern im Jahr 2008 seien noch 470 übrig. Gehe das so weiter, könne der Verein die Unterstützung des Altenzentrums auf lange Sicht nicht wie bisher leisten. „Für viele wird der Förderverein erst dann ein Thema, wenn sie betroffen sind“, sagte die Vorsitzende. Um Mitglieder zu werben, sollen Werbeflyer besser verteilt werden. „Jeder wird einmal älter und braucht vielleicht die Betreuung hier.“

Neben dem Bau eines Gartenpavillons habe der Förderverein im vergangenen Jahr die Altenberatung des Zentrums finanziell unterstützt. „Diese Beratung ist Gold wert, wenn man in die Situation kommt, einen pflegebedürftigen Menschen in der Familie zu haben“, sagte Schäfer-Rudolf. Rund 140 Beratungsgespräche im Monat führe sie, berichtete die zuständige Sozialpädagogin Cora Mertens. Je nach Situation berate sie die Angehörigen über ambulante Betreuung, Hilfsmittel wie den Hausnotruf, hauswirtschaftliche Unterstützung oder Aufnahme in ein Heim. Allein fünf bis zehn Anfragen nach freien Betreuungsplätzen bekäme sie täglich. „Alle Heime haben eine Warteliste.“ Auch die neuen Pflegegrade seien ein Thema.