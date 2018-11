Planung Spundwand in den Auwald?

Spundwand in den Auwald?

Neu-Ulm / Niko Dirner

Lieber eine Spundwand aus Stahl, die bis zu zwei Meter aus dem Boden herausragt, als dass zwölf wertvolle Nistbäume für Fledermäuse gefällt werden. So lässt sich – etwas zugespitzt – die Position der Naturschützer im gestern abgehaltenen Erörterungstermin zu Sanierung und Neubau des Hochwasserschutzdeiches bei Freudenegg zusammenfassen.

Wie berichtet, ist dieses Aufeinandertreffen von Vertreten des Wasserwirtschaftsamtes Donauwörth als Bauherr, deren Planern, den Mitarbeitern der Genehmigungsbehörde Landratsamt Neu-Ulm sowie den Naturschützern der letzte Schritt vor der Genehmigung des Vorhabens. Das Verfahren läuft seit 2014. Ziel ist es, die einzige noch bestehende Lücke im Schutzsystem zu schließen. Denn bricht der alte, marode Deich, könnten Ay und Ludwigsfeld überflutet werden. „Sehr große Schäden“ wären zu befürchten, sagte Peter Dieling vom Landratsamt in der Sitzung.

Andererseits liegt der Deich im ökologisch sehr wertvollen Auwald, einem Flora-Fauna-Habitat-Gebiet. Martin Kuhlmann vom Büro Ifuplan berichtete, dass in den untersuchten 21 Hektarn, die zu 55 Prozent aus Wald bestehen, unter anderem acht Fledermausarten und seltene Reptilien wie die Zauneidechse gefunden wurden. 53 Vogelarten wurden kartiert, darunter mehrere, die in ihrem Bestand gefährdet sind.

Und obwohl das Wasserwirtschaftsamt seine Anforderungen, was etwa die Breite des Deichschutzstreifens „bis an die Schmerzgrenze“ zurückgefahren habe, bleibe ein massiver Eingriff: Mindestens 30 Biotopbäume, in welchen Fledermäuse wohnen, sollen gefällt werden. 1,27 Hektar Auwald gehen verloren.

Sorge um die Fledermäuse

Der Wald soll zwar zum Teil ersetzt werden, indem im Norden des Gebietes aufgeforstet wird. Und die gefällten Bäume sollen als Totholz-Nistbäume vor Ort bleiben. Zusätzliche Nistkästen werden aufgehängt. Es gibt ein fünfjähriges Fledermaus-Monitoring. Überdies wurde schon umgeplant, um mehr Wald zu schützen, so entsteht der neue Deich parallel zum Illerkanal und nutzt weitgehend die bestehende Anlage. Dennoch lehnt der Bund Naturschutz die Pläne „grundsätzlich“ ab, sagte Kreis-Geschäftsführer Bernd Kurus-Nägele.

Wenn die Bäume fallen, seien seltene Fledermausarten bedroht, etwa die Mopsfledermaus. Sein Gegenvorschlag: Entweder nur die kritischen Stellen im Deich reparieren. Oder den neuen Deich „verschwenken“, also um zu schützende Bäume herumbauen.

Auf den Hinweis der Vertreter des Wasserwirtschaftsamtes, dass ein Deichbau auf neuer Trasse mehr Auwald-Fläche verbrauchen würde, machte Ulrich Müller vom Bund-Regionalverband Donau-Iller den Vorschlag, in den betreffenden Abschnitten auf bis zu 200 Metern Länge Spundwände in den Boden zu rammen. „Das würde extrem aussehen“, räumte Müller ein. Aber nach zehn Jahren sei diese bis zu zwei Meter aufragende Wand eingewachsen. „Das sieht dann aus wie ein verfallener Palast im Urwald.“

Das sei nicht machbar, sagte Gunther Wölfle vom Wasserwirtschaftsamt. Zum einen wegen der höheren Kosten. Zum anderen, weil eine Spundwand „wie ein eiserner Vorhang“ eine „absolute Trennwirkung“ auch im Boden hätte. Ob sich der Deich stellenweise verschwenken lasse, werde man aber prüfen.

Konsens war, dass es nicht ideal ist, den Eingriff in die Natur größtenteils über das Ökopunktekonto des Wasserwirtschaftsamtes auszugleichen. Wurden diese Punkte doch gesammelt für Aufwertungen an den Flüssen Brenz, Mindel, Zusam. Eine Ausgleichsfläche vor Ort sei nicht gefunden worden, hieß es. Die Idee der Naturschützer, die Ufer des Freudenegger Sees tierfreundlich umzubauen, lasse sich umsetzen.

Nun wird die Planung überdacht, vielleicht überarbeitet. Erneut sind Stellungnahmen möglich. Bis Mitte 2019 wird das Landratsamt genehmigen. „Wir klagen nicht“, sagte Kurus-Nägele. 2020 soll Baubeginn sein.