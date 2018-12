Verein Sportliche Kreuzfahrt um die Welt

Senden / Sonja Fiedler

Von „Landgang in Mykonos“ bis „Bermudadreieck“: Auf eine sportliche Kreuzfahrt rund um die Welt hat sich der TV Senden Ay in seiner diesjährigen Sportshow zum Nikolausfest in der Sendener Dreifachturnhalle begeben.

Mehr als 100 Turner aller Altersgruppen zeigten dabei ihr Können mit ideenreichen Darbietungen und viel Schwung und Freude. Neben dem Sportlichen begeisterten auch die liebevoll gestalteten Kostüme und Requisiten. Besonders bemerkenswert war dabei die vom Verein selbst gebaute Kulisse eines Kreuzfahrtschiffs mit stimmungsvoller Ausleuchtung. Schon die Kleinsten aus der Eltern- Kind-Gruppe wagten sich ins Rampenlicht der voll besetzten Halle und turnten über Bänke und Matten.

Durch das Programm führte Vereinschef Markus Basler in stilvoller Kapitänsuniform. „Es ist nicht irgendeine Kreuzfahrt, es ist die TV Senden Ay“, verkündete er und verriet, dass auch der Nikolaus mit an Bord sei, um sich vom Stress zu erholen.

Viel zu staunen gab es für die großen und kleinen Zuschauer, etwa bei der getanzten Sommerparty der Tanzmäuse, der Varietee-Show der Mädchen aus der Aufbau- und Fördergruppe oder der turnerischen Maschinenraum-Darbietung der älteren Jungs am Barren.

Die Rhönradgruppen zeigten in ihren Auftritten bei der „Poolparty“ und „Baywatch“ auf beeindruckende Weise, wie vielfältig das Sportgerät sein kann. Sie wirbelten gekonnt durch die Halle.

Beim Kapitänsdinner mit dem Nikolaus sorgten die Rondelle letztlich als Tische für die Kreuzfahrtteilnehmer. Das Publikum spendete allen Kindern und Jugendlichen viel Applaus.