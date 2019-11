So langsam wird die Öffentlichkeit aufmerksam auf Jennifer Sräga. Im September hat die junge Golferin aus Senden sogar ein Interview bei Blickpunkt Sport im Bayerischen Rundfunk gegeben. Wie das für sie war? „Cool“, sagt die 19-Jährige. „Ich bin gerade noch auf dem Stand, dass ich mich freue, vor der Kamera zu stehen.“

Schließlich will sie immer bekannter werden – und gleichzeitig auf den Behindertensport aufmerksam machen. Die nur knapp 1,30 Meter große und damit als kleinwüchsig geltende Frau versteht sich auch als Botschafterin. „Ich will der Öffentlichkeit zeigen, dass es so etwas gibt.“

Die ganze Familie Sräga spielt Golf

Schon seit einigen Jahren mischt die 19-Jährige die Golfszene auf. In diesem Jahr ist sie zum dritten Mal in Folge Deutsche Meisterin der Golferinnen mit Behinderung geworden, außerdem Bayerische und Österreichische Meisterin. Und bei der Team-Europameisterschaft erreichte sie gemeinsam mit ihrer Mannschaft den sechsten Platz. „Am besten war die Bayerische Meisterschaft“, erzählt Sräga. „Da habe ich auch die Herrenwertung gewonnen.“

Als Kind, mit sieben oder acht Jahren, stand die Sendenerin zum ersten Mal auf dem Golfplatz. „Meine Eltern haben mich und meine Schwester dazu gebracht“, erzählt sie – bei den Srägas wurde das Golfspielen zum Familiensport. „Am Anfang hat es echt genervt“, sagt die heute 19-Jährige und lacht. „Aber als ich immer weiter vorankam, bin ich irgendwann freiwillig mitgegangen.“ Meistens trainiert sie beim Golfclub Reischenhof in Wain – im Sommer möglichst jeden Tag, zurzeit ist aber Winterpause. Die besondere Herausforderung aufgrund ihrer Körpergröße: „Der Schläger ist nicht so lang, deshalb kann ich nicht so weit schlagen“, erklärt Sräga.

Auf Anhieb die Bronzemedaille

Wobei sie trotzdem gut mit Golfern ohne Behinderung mithalten kann. Erst 2016 hat sie zum ersten Mal an einem extra Turnier für Menschen mit Behinderung teilgenommen. „Wir wussten vorher ja gar nicht, dass es sowas überhaupt gibt“, sagt ihre Mutter Sonja Sräga. Auf Anhieb erreichte ihre Tochter bei der Deutschen Meisterschaft den dritten Platz. „Da habe ich gemerkt, dass ich mithalten kann“, sagt die 19-Jährige. Es folgten weitere Erfolge, zwölf Pokale hat Sräga mittlerweile auf dem Regal stehen. Das Highlight: Im vergangenen Jahr wurde sie Vize-Europameisterin.

Die junge Frau lacht viel, wenn sie über ihr großes Hobby spricht. „Man ist an der frischen Luft, bewegt sich, merkt einen Fortschritt – das macht einfach Spaß“, sagt sie. Überhaupt spielt Sport in ihrem Leben eine große Rolle. Neben Golf widmet sie sich dem Turnen und Ice-Freestyle, das Elemente aus Eiskunstlauf und Breakdance verbindet. Außerdem springt sie Trampolin und fährt Inline-Skates. „Wenn ich nichts für die Schule mache, mache ich Sport“, erzählt sie.

Medizin und Golf

Wobei sie mit der Schule inzwischen fertig ist – dieses Jahr hat Sräga ihr Abitur gemacht. Nun soll ein Medizin-Studium an der Uni Ulm folgen, zurzeit wartet die Sendenerin auf einen Studienplatz. Das Studium geht dann auch erstmal vor, sagt die 19-Jährige. „Mit Golf kann man nicht so viel Geld verdienen.“

Trotzdem hält sie natürlich an ihrem großen Hobby fest. Für die Zukunft möchte Sräga mehr Sponsoren gewinnen, „dass ich auch mehr Turniere im Ausland spielen kann“. Für dieses Jahr hatte ein IT-Unternehmen aus Ulm angeboten, die Golferin ein wenig zu unterstützen. Ansonsten sieht es in Sachen Sponsoren noch eher mau aus – die Familie muss die Reisen zu den Turnieren meist selbst bezahlen.

Große Ziele für die Zukunft

Welche Ziele Sräga für die Zukunft hat? „Große“, antwortet die junge Frau lächelnd. Im kommenden Jahr steht zunächst mal die Einzel-Europameisterschaft der Golfer mit Behinderung an. „Da versuche ich, mich bestmöglich vorzubereiten“, sagt Sräga. „Um entweder meinen zweiten Platz zu verteidigen – oder sogar anzugreifen und den Titel zu holen.“