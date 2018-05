Angebot Sport beim Ferienprogramm in Elchingen

Sport beim Ferienprogramm in Elchingen

Elchingen / thv

Artistische Kunststücke, Fußball, Kegeln: Beim Pfingstferienprogramm der Gemeinde Elchingen ist einiges geboten.

Ein Strauß vielfältiger Angebote steht auf dem Pfingstferienprogramm, das die Gemeinde Elchingen speziell für Grundschulkinder aufgelegt hat. Etwa das Gestalten von T-Shirts, Kegeln und Fußballspielen. Oder auch eine Abkühlung in den Rasensprenklern auf dem Thalfinger Sportplatz – weil sich das bei dem schönen Wetter gerade so angeboten hat.

Knapp ein Dutzend Teilnehmer hatten sich zu der von der Jugendhilfe Seitz betreuten viertägigen Aktion angemeldet, deutlich weniger als von der Gemeinde erwartet. Am Montag war spielerische sportliche Betätigung mit Betreuerin Serap Eskin angesagt – dazu gehörte auch eine Pyramide. Das artistische Kunststückchen hatten die Kinder schon eingeübt. Und somit auch festgelegt, wer Last sein und wer Last tragen darf.