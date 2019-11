Insbesondere bei Kinderbetreuung, Kultur, Klimaschutz, bezahlbaren Wohnungen für Familien und der Digitalisierung sieht die SPD in Nersingen Defizite und damit künftige Schwerpunkte für die Gemeinderats-Fraktion. Das ging bei der Nominierungsversammlung der SPD am Freitag in Unterfahlheim aus...