Die Sparkasse Neu-Ulm/Illertissen schließt zum 1. September die Schalter in vier Filialen im Landkreis Neu-Ulm: in Pfaffenhofen und Bellenberg sowie in Offenhausen und im Wiley in Neu-Ulm. Die Gründe dafür liegen auf der Hand: Eine zunehmende Digitalisierung verändert den Arbeitsalltag im Bankg...