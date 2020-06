T-Shirts, Hemden und Hosen hängen an Kleiderstangen, säuberlich sortiert auf Bügeln. In einem Regal stapelt sich Bettwäsche, außerdem gibt es Schuhe, einige Schulranzen und Brettspiele. Am Eingang hängt ein Zettel mit den derzeitigen Angeboten: Hosen, Hemden und Blusen kosten zwei Euro, Jacken...